برهم صالح ونوري المالكي يبحثان مظاهرات العراق

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) بحث صالح مع المالكي، اليوم السبت، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تلبية مطالب المتظاهرين.

وذكر بيان أن الجانبان أكدا على "ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم الإخلال بالأمن واستمرار شلل مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات وشركات النفط والموانيء والإسراع في تنفيذ حزم الاصلاح التي أعلنت عنها الحكومة وحازت على ثقة ممثلي الشعب في مجلس النواب"، مطالبين "جميع القوى السياسية والفعاليات الجماهيرية إلى دعمها وأن يتحلى الجميع بالوعي وتفويت الفرصة على الأعداء وقبر الفتنة".

ويواصل العراقيون تظاهراتهم بأعداد كبيرة في ساحة التحرير، والمناطق المحاذية لها، في وسط بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، اعتصاماتهم لليوم الثامن على التوالي، لتغيير الحكومة، وطرد الأحزاب، ومحاكمة الفاسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين.