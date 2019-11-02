القوات اليمنية المشتركة تفكك ثاني حقل ألغام بالحديدة خلال أقل من أسبوع

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم السبت، نجاح الوحدات المختصة في تفكيك حقل ألغام في محافظة الحديدة غربي البلاد هو الثاني خلال أقل من أسبوع.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة في قوام الجيش اليمني أن "الفرق الهندسية للقوات المشتركة فككت حقل ألغام وعبوات ناسفة زرعها الحوثيون شرق حي منظر جنوب مدينة الحديدة".

وأوضح أن "الألغام والعبوات الناسفة المفككة كانت مزروعة بين منازل المواطنين والطرقات المؤدية إليها في الحي"، مؤكدا استمرار "القوات المشتركة في نزع ألغام الموت والعبوات الناسفة في مختلف مناطق محافظة الحديدة".

ولفت المركز إلى أن الألغام التي زرعها الحوثيون تسببت في وقوع كثير من الأبرياء بين قتيل ومصاب لاسيما من النساء والأطفال.

وأعلن الجيش اليمني، الاثنين الماضي، تفكيك حقل ألغام مماثل في حي منظر التابع لمديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

وتشير تقديرات المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" إلى أن قوات جماعة أنصار الله "الحوثيين" زرعت، منذ بدء الصراع العسكري في اليمن قبل نحو خمس سنوات وحتى مطلع العام 2019، نحو مليون لغم أرضي بطريقة عشوائية، وأنها تواصل زراعتها حتى الآن.