سهم الصداقة 1.. قوات مصرية وروسية تتدرب على مواجهة هجوم جوي مباغت

تواصل القوات المشتركة المصرية الروسية فعاليات مناورات سهم الصداقة 1، التي تشارك فيها وحدات دفاع جوي من الجيشين.

وتقوم وحدات الدفاع الجوي المشاركة في المناورات بالتدريب على التصدي لهجوم جوي معاد، لحماية موقع استراتيجي

وقامت القوات، أمس الجمعة، بالتحضير للتصدي للهجوم، برفع حالة الاستعداد القتالي للقوات، واحتلال مواقع النيران، لتوفير الدفاع الجوي لهدف حيوي داخل نطاق المسؤولية.

وتواصل القوات رفع حالة الاستعداد القتالي في اليوم الثاني، اليوم السبت، وتشمل التصدي لهجوم جوي، لزيادة عملية التنسيق بين القوات المصرية والروسية، قبل بدء المرحلة النهائية من المناورات، التي تستعد فيها القوات المصرية الروسية لمواجهة هجوم جوي مباغت وتدمير الأهداف المعادية.

وتشمل التدريبات أيضا قيام وحدات الدفاع الجوي المشاركة في المناورات، بحماية أحد التشكيلات المدرعة أثناء تقدمها لتأمين المواقع الدفاعية للقوات.

وتشمل المرحلة الثالثة رماية صاروخية بالذخيرة الحية لأنواع مختلفة من الصواريخ المشاركة في المناورات.

وانطلقت التدريبات المشتركة التي تعرف باسم "مناورات سهم الصداقة 1" في 26 أكتوبر/تشرين الأول وتستمر حتى 7 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا إن جنود الدفاع الجوي وصلوا إلى مصر لإجراء تدريبات مشتركة مع قوات الدفاع الجوي المصرية.

ووصلت وحدة من قوات الدفاع الجوي الروسية إلى مصر، وتم نقلها من روسيا إلى مصر عن طريق الجو بواسطة طائرة "إيل-76".