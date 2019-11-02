طيران التحالف يستهدف مناطق متفرقة من صعدة بسلسلة غارات

قصف طيران التحالف العسكري ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن مناطق في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، مساء اليوم السبت، أن "طيران التحالف شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في منطقة مران بمديرية حيدان جنوب غربي صعدة، واستهدف بـ 6 غارات منطقة غافرة في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، وبغارتين منطقة آل علي في مديرية رازح غرب صعدة.

كما اتهمت القناة الجيش السعودي بـ "قصف قرى على الشريط الحدودي في مديرية رازح غرب صعدة بالصواريخ والمدفعية".

وكانت جماعة أنصار الله اتهمت، أمس الجمعة، طيران التحالف العربي بشن غارة على منزل في منطقة العشة بمديرية باقم شمال صعدة، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين بينهم طفلان.

ويقوم تحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية، منذ آذار/مارس 2015، بعمليات ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.