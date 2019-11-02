"أجمل سيقان نسائية" في الكويت تحدث ضجة واسعة... والشرطة تتدخل

ينتظر رجال المباحث في الكويت، الحصول على إذن من النيابة العامة، لضبط وإحضار شخص أعلن عن مسابقة بشأن "أجمل سيقان نسائية".

وقامت إدارة الجرائم الالكترونية، فور إعلان الشخص على وسائل التواصل الاجتماعي عن تنظيم المسابقة، بالتواصل مع النيابة العامة، وإخطارها بأن ما صدر عن صاحب المقطع يشكل جريمة مساس بالآداب العامة، وإساءة استخدام الهاتف، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وزعم صاحب المسابقة في مقطع مصور، وهو في الثلاثينيات من عمره، أنه تلقى نحو 1500 صورة، وأنه سوف يمنح الفائزة خلخالا من الذهب، تتجاوز قيمته 250 دنيار.

وكان مستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تداولوا فيديو لصاحب المسابقة يقول فيه: "اللي ساقها حلو ومبروم ويجيب العافية للفوز بحجلين للساق".

فيديو / مسابقة للنساء اللي ساقها حلو ومبروم ويجيب العافية للفوز بحجل للساق تثير ضجه بمواقع التواصل الاجتماعي ! pic.twitter.com/LTpwlATskT — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) November 2, 2019

واشترط صاحب المسابقة أن تقوم الفائزة بالمسابقة أن تلبس الخلخال، وترسل له صورها، لينشرها ليؤكد لمتابعيه صحة مسابقته.

الاخوه الاعزاء في الجرائم الالكترونيه ،، تحيه طيبه وبعد .

هناك شخص ظهر في السوشيل ميديا ويطلب من النساء اللواتي يمتلكن ساق حلو ومبروم "ويرد العافيه" بارسال صور لسيقاهن ومن تربح يرسلها جائزه عباره عن ذهب!!

وذلك يعتبر تحريض علني عالفسق والفجور .#بوساق_مبروم#مبروم_برم@ECCCD pic.twitter.com/Gz8mB0rYGh — فهد مزعل (@FHDMZ3L) November 2, 2019

حسافة الوقار اللي ماهو على وجه رجال . — حمد📿 (@i434x) November 2, 2019

القاعده الحاليه للشهره اطلع لك باي موضوع مخالف او يستفز الناس او موضوع مخالف للاداب العامه راح تنشهر للاسف الشديد — لؤلؤة الوطن🇰🇼❤️🇰🇼 (@dr_ALM305) November 2, 2019

وطالب مغردون الجرائم الإلكترونية في الكويت بالتدخل والقبض على منظم المسابقة.