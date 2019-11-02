الجيش السوري يواصل انتشاره شمالا وينشر طوقا لحماية تل تمر بريف الحسكة

وقالت وكالة "سانا" أن وحدات الجيش العربي السوري تعمل في ريف بلدة تل تمر الشمالي على: "تعزيز نقاط انتشارها في المنطقة لصد أي هجمات محتملة من قبل العدوان التركي حيث ركزت وحدات الجيش تواجدها على محور يمتد 60 كم بدءا من قرية الأغيبش غرب بلدة تل تمر ووصولا إلى قرية الواسطة جنوب صوامع عالية".
وأضافت الوكالة أن وحدات الجيش مستمرة بـ"التقدم في محاور المنطقة بغية توسيع نطاق انتشارها وصولاً إلى الحدود السورية التركية ودحر مرتزقة النظام التركي".
وأفادت أن انتشار وحدات الجيش العربي السوري في تلك المناطق "أسهم في نشر الطمأنينة والارتياح بين الأهالي وخاصة بعد التعزيزات الأخيرة التي وصلت إلى المنطقة بعد أن شهدت عدة قرى في ريف رأس العين الجنوبي حركة نزوح نتيجة العدوان التركي الوحشي".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)