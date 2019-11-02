قرار جديد بشأن حظر التجوال في بغداد

قلص الجيش العراقي حظر التجوال المفروض على العاصمة بغداد منذ أيام على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ مطلع الشهر الماضي للمطالبة باستقالة حكومة عادل عبد المهدي ومحاربة الفساد.

بغداد - سبوتنيك. وجاء في بيان "عمليات بغداد" أن "حظر التجوال سيكون الساعة الثانية بعد منتصف الليل ولغاية الساعة السادسة صباحا وحتى إشعار آخر، بدلا من التوقيت السابق الذي يبدأ من الساعة الثانية عشر ليلا".

وأضافت أن "ذلك من أجل إتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم وإدامة متطلبات الحياة اليومية في بغداد".

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر احتجاجات واسعة وٌصفت بأنها الأكبر منذ سقوط نظام صدام حسين، أسفرت في موجتيها الأولى والثانية عن مقتل أكثر من 250 متظاهرا، إلى جانب سقوط الآلاف من الجرحى.

ويطالب المحتجون بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.