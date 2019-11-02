السودان يرد على تصريحات الحوثيين حول مقتل 4 آلاف من جنوده في اليمن

رد الجيش السوداني على تصريحات قالها الحوثيون تفيد بمقتل أكثر من 4 آلاف جندي سوداني باليمن وإصابة عدد مماثل منهم خلال مشاركتهم في الحرب هناك في العام 2015.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد ركن عامر محمد الحسن، لقناة "روسيا اليوم" الروسية إن "عدد القتلى المعلن من قبل الحوثيين لا يسنده أي منطق".

وأضاف: "الجيش السوداني خاض حربا أهلية لنحو 21 عاما ولم يفقد كل ذلك العدد من الأرواح، فكيف بحرب اليمن، بجانب أن المجتمع السوداني بطبعه متكافل فيستحيل أن يقتل كل ذلك العدد دون أن يكون له صدى في المجتمع المحلي وتحاشي الحديث عن خسائر القوات السودانية في حرب اليمن".

واعتبر الناطق العسكري تصريحات الحوثيين بهذا الخصوص بمثابة حرب نفسية ضد الجنود السودانيين المرابطين في اليمن ومحاولة لتأليب الرأي العام السوداني.

وأوضح أنه "لا يمكن الحديث عن خسائر وما زالت الحرب في اليمن مستمرة والبلاد تقاتل ضمن قوات التحالف هناك".

وفيما يتصل بالتسريبات بشأن سحب نحو 10 آلاف من قوات الدعم السريع من اليمن، نفى الناطق الرسمي الخطوة تماما وشدد على أنه "لا يمكن سحب القوات السودانية من اليمن بأي حال من الأحوال".

يذكر أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، دعت السبت، الشعب السوداني لمطالبة سلطاته بترك التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الجماعة منذ 2015.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية للجماعة في بيان متلفز، إن "إجمالي خسائر مرتزقة الجيش السوداني منذ بداية العدوان يتجاوز الـ8 آلاف قتيل ومصاب منهم 4253 قتيلا"، وذلك حسب قناة "المسيرة" اليمنية.

وكانت وسائل إعلام سودانية قالت إن نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو حميدتي، أبلغ بسحب عشرة آلاف من القوات السودانية في اليمن.

ونقلت "السودان اليوم" عن مصادر مطلعة قولها إن حميدتي كشف عن ذلك في اجتماع ثلاثي شهد حضور ممثلي مجلسي السيادي والوزراء وقوى الحرية والتغيير، بالقصر الرئاسي.