اليمن… الحوثي يهاجم البرهان وحميدتي ويجدد الاستعداد للتفاوض

شن القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، السبت، هجوما لاذعا على رئيس المجلس السيادي الحاكم في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي، على خلفية مشاركة قوات بلادهم في التحالف العسكري العربي باليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "‏شعب ‎السودان الشقيق يعلم جيدا أن آخر ما يفكر فيه _ ‎البرهان أو ‎حميداتي أو ‎البشير من قبل، الدفاع عن المقدسات".

وأضاف: "لان طريقة التفكير المعروفة لهؤلاء من مردوا على الإجرام البحث عن الريال، ولو قام بتأجير الشيوخ والشباب والولدان وقد فعلوا".

وجدد الحوثي في تغريدة أخرى، استعداد "أنصار الله" للتفاوض مع الخرطوم بشأن أسرى من القوات السودانية لدى الجماعة.

وقال: ‏"نجدد إننا حاضرون للتشاور مع الثوار السودانيين".

نجدد

أنناحاضرون للتشاورمع الثوار السودانيين https://t.co/aOCI9JFaLv — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 2, 2019

وكان الحوثي كشف منتصف أكتوبر الماضي، أسر مجموعة من القوات السودانية المشاركة ضمن عمليات التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مبديا استعداد الجماعة للتفاوض مع الحكومة السودانية بشأنهم.

وكانت "أنصار الله" أعلنت في وقت سابق اليوم، خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، مقتل وإصابة وفقدان أكثر من 8 آلاف من الجيش السوداني خلال مشاركته في العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن.