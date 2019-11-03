إحباط مخطط إرهابي لاستهداف بغداد بالتزامن مع التظاهرات

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني، إحباط مخطط إرهابي يعتزم تنفيذ هجمات، بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بأن قوة من قيادة العمليات الخاصة الأولى، إحدى تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى "أبو هارون" بعد نصب كمين محكم له جنوبي العاصمة، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة.

وأضافت الخلية، "بعد التحقيق مع الإرهابي، تم العثور على كدس يحتوي على أسلحة، ومخازن، ومعدات تفجير، وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها بغداد".

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.