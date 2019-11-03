الإمارات ترد على "الشيوعي السوداني" بعد انتقاده لها وللسعودية

ردت الإمارات العربية المتحدة، أمس السبت، على الانتقادات التي تعرضت لها إلى جانب المملكة العربية السعودية، من قبل حزب الشيوعي السوداني.

وأعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، عن أسفه إزاء كلمة السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب، وخاصة "تناوله السلبي للدور الإماراتي والسعودي في دعم الاستقرار والانتقال السلمي في السودان".

كلمة أمين عام الحزب الشيوعي السوداني وتناوله السلبي للدور الإماراتي والسعودي في دعم الاستقرار والانتقال السلمي في السودان مؤسف ولعلها انطلقت من مفاهيم ايديولوجية قديمة مرتبطة بحزبه.



علاقتنا بالخرطوم تاريخية والدور العربي في دعم السودان في ظروفه الحالية ضروري — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 2, 2019

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن كلمة الخطيب "لعلها انطلقت من مفاهيم إيديولوجية قديمة مرتبطة بحزبه"، مضيفا: "علاقتنا بالخرطوم تاريخية والدور العربي في دعم السودان في ظروفه الحالية ضروري".

وجاء رد "قرقاش" ردا على كلمة الخطيب التي ألقاها بمنطقة أم درمان، يوم الجمعة الماضي، والتي اتهم فيها الإمارات والسعودية بـ"التدخل مبكرا في أول أيام الانتفاضة" السودانية ضد نظام عمر البشير، وإجراؤهما "اتصالات مشبوهة مع عدد من قيادات المعارضة بغية تغيير مسار الانتفاضة"، حسب قوله، نقلا عن وكالة أنباء الأناضول التركية.