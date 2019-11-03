مصرف الإمارات المركزي يدرس مساعدة لبنان

قال محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري اليوم الأحد إن البنك يدرس تقديم مساعدات للبنان وإنه سيرفع توصية إلى قيادة الدولة الخليجية.

وفي الإجابة عن سؤال عما إذا كانت الإمارات قد قدمت معونة للبنان منذ زيارة رئيس وزراء اللبناني الشهر الماضي أجاب المحافظ "قررنا إجراء دراسة وتقديم توصية للقيادة في ضوء التطورات الأخيرة"، كما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع المنصوري أنه لا يوجد اتفاق على أمور محددة وأنه يأمل أن يتحسن الوضع في لبنان الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية بين 1975 و1990 وسط احتجاجات تعم البلاد.

وفي الشهر الماضي، قال سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني حين ذاك إن الإمارات تعهدت باستثمارات ومساعدات مالية للبنان لكن شيئا لم يتبلور.

واستقال الحريري، الذي كان يلقى دعما من الغرب ودول الخليج العربية، من منصبه الأسبوع الماضي معلنا أنه وصل إلى "طريق مسدودة" في مسعاه لحل الأزمة اللبنانية.