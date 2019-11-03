"أنصار الله" تتحدث عن زعيم عربي "جلب كارثة لجيشه من أجل حفنة المال"

وصف رئيس الوفد الوطني اليمني التابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد عبدالسلام، المشاركة السودانية في الحرب على اليمن بـ"واحدة من كوارث البشير التي جرها على شعبه وجيشه في سبيل حفنة من المال".

وقال عبدالسلام، في تغريدة له، عبر حسابه على "تويتر": "تم التنكر للبشير سعوديا وإماراتيا، وعلى سلطات الخرطوم الحالية أن تستنقذ جنودها الغارقين في وحول اليمن وإنقاذهم من الإهانات التي يتعرضون لها من قبل مموليهم".

— محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) November 2, 2019

​وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، كشف، أمس السبت، أن "خسائر مرتزقة السودان في العدوان على اليمن بلغت ثمانية آلاف قتيل ومصاب"، داعيا الشعب السوداني لمطالبة سلطاته بترك التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الجماعة منذ 2015.

ورد الجيش السوداني على تصريحات الحوثيين. وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد ركن عامر محمد الحسن، لـ"RT" إن "عدد القتلى المعلن من قبل الحوثيين لا يسنده أي منطق".

وأضاف: "الجيش السوداني خاض حربا أهلية لنحو 21 عاما ولم يفقد كل ذلك العدد من الأرواح، فكيف بحرب اليمن، بجانب أن المجتمع السوداني بطبعه متكافل فيستحيل أن يقتل كل ذلك العدد دون أن يكون له صدى في المجتمع المحلي وتحاشي الحديث عن خسائر القوات السودانية في حرب اليمن"، معتبرا تصريحات الحوثيين بهذا الخصوص بمثابة حرب نفسية ضد الجنود السودانيين المرابطين في اليمن ومحاولة لتأليب الرأي العام السوداني.