السعودية تحذر من عيب قاتل في سيارة رياضية شهيرة

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني، مما وصفته بـ"العيب القاتل" في سيارة رياضية شهيرة.

وقررت وزارة التجارة السعودية في بيان رسمي، استدعاء نحو 19 إصدار من سيارات لامبورجيني الرياضية الشهيرة من نوعي "أفانتادور إس كوبيه" و"أفانتادور إس رودستار".

وأشارت إلى أن العيب الموجود في السيارات المذكورة يتركز في الإصدارات بين 2017 و2019.

"التجارة" تعلن عن #استدعاء 19 مركبة

🚘 لامبورجيني

"Aventador S Coupe"

"Aventador R Roadster"

🗓 2017 - 2019

🔻لخلل في برمجة المحرك قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ حال تباطؤ السرعة إلى الحد الأدنى مما يزيد من خطر وقوع حادث.



🔗 #سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 pic.twitter.com/tMufWyPyeZ — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) November 3, 2019

​وأوضحت الوزارة السعودية أنه تم اكتشاف "عيب خطير وقاتل" في برمجة محركات تلك السيارات، تؤدي إلى توقف المحرك بصورة مفاجئة، ما يعرضها إلى خطر التعرض لحوادث سير قاتلة.

وتابعت "تم اكتشاف خلل في برمجة المحرك قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ، حال تباطؤ السرعة إلى الحد الأدنى، مما يزيد من خطر وقوع حوادث".

وطالبت الوزارة أصحاب تلك السيارات بضرورة التواصل مع الوزارة أو الشركة، التي استوردت تلك السيارات، لإجراء التحديثات اللازمة بصورة مجانية.