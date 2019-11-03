وزير النقل المصري يعلن عن إجراءات جديدة بالسكك الحديدة بعد حادثة "شهيد التذكرة"

وقال الوزير، خلال جولة تفقدية بمحطة مصر في رمسيس ومعهد وردان لتدريب العاملين في السكك الحديدية، اليوم الأحد، إن القرار يأتي لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر، مطالبا، خلال زيارته معهد تدريب وردان العالمين، باتباع كل إجراءات السلامة والأمان على مختلف الخطوط.

كما التقى وزير النقل، (قائدي القطارات - صرافي التذاكر - مضيفي القطارات - خدمة العملاء، وغيرها من طوائف التشغيل)، مشددا على أهمية الانضباط في العمل والتعامل مع الركاب وفقا لهذا الانضباط، وأن يتم الالتزام بالقانون في مختلف المواقف، وأن يلتزم الجميع بتأدية كافة الواجبات الموكله اليهم واحترام حقوق الراكب، وأن يعمل الجميع على أن تصبح هيئة السكك الحديدية من خلال ماتقدمه من خدمات ومن خلال الانضباط والتعامل الجيد مع الركاب واحدة من أفضل الهيئات، كما وجه بسرعة الانتهاء من الزي الموحد لكافة طوائف التشغيل.

وأشار إلى أن وزارة النقل، ستقوم بتركيب بوابات تذاكر خاصة بالدخول والخروج من المحطات، مشيرا إلى أن وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية تدرس عمل نظام حديث بمحطات السكك الحديدية عن طريق تركيب بوابات إلكترونية، لدخول وخروج الركاب بمحطات السكة الحديد على غرار نظام الدخول والخروج بمترو الانفاق، بما يضمن حصول الراكب على التذكرة قبل دخول المحطة.

وأضاف، أنه "يجب اتباع كل إجراءات السلامة والأمان على مختلف الخطوط"، مشيرا إلى أنه "يتم العمل على مدار الساعة لتطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية، وأن القيادة السياسية وافقت على تطوير قطار أبوقير وتحويله إلى مترو ضمن خطة تطوير منظومة النقل بالإسكندرية".

ويأتي هذا الإعلان غداة توجيهات أصدرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرورة تطوير خدمات السكة الحديد المقدمة للمواطنين، وذلك على خلفية حادثة إجبار رئيس قطار راكبين على القفز من القطار وهو يسير لعدم قدرتهما على دفع ثمن تذكرة الركوب، ما أدى الى مقتل أحدهما دهسا تحت عجلات القطار وإصابة الآخر بجروح بليغة.