وكالة: التقاء وحدات من الجيش السوري من محور الرقة والحسكة للانتشار تجاه الحدود التركية السورية

التقت وحدات الجيش العربي السوري المتقدمة من محور الرقة مع وحدات الجيش المتقدمة من محور الحسكة للانتشار باتجاه الحدود السورية التركية.

دخلت تعزيزات للجيش العربي السوري بلدة أبو راسين بريف تل تمر الشمالي الشرقي في الوقت الذي توجهت فيه وحدات أخرى شمالا لاستكمال الانتشار باتجاه الحدود السورية التركية.

وقالت وكالة "سانا" السورية إن "وحدات الجيش العربي السوري المتقدمة من محور الرقة التقت مع وحدات الجيش المتقدمة من محور الحسكة لمواجهة العدوان التركي".

وأعلنت الوكالة في وقت سابق أن وحدات الجيش العربي السوري أعادت انتشارها في القرى والبلدات من تل تمر إلى ناحية أبو راسين في ريف رأس العين وعلى طريق الدرباسية – رأس العين بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وذكرت "سانا" أن "قوات الاحتلال التركي أدخلت تعزيزات عسكرية إلى الأراضي السورية من محور قريتي جان تمر والمطلة بريف رأس العين وأقامت تحصينات في المناطق التي احتلتها".