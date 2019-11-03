مركز الملك سلمان" للإغاثة" يجري 100 عملية جراحية لأورام الغدة الدرقية بدولة عربية

وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الحملة، التي تأتي بالشراكة مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي تستغرق 9 أيام يقوم خلالها المركز بعلاج بالمركز الاستشفائي بمدينة قلعة السراغنة شمالي مراكش.

وحسب الصحيفة، فإن مدير المدير المركز الاستشفائي، الدكتور يونس الركيك، أكد أن الحملة الطبية السعودية جاءت لتنهي معاناة عدد من المرضى، الذين يواجهون مشكلة ارتفاع التكاليف، وقال "الحملة تستهدف المرضى الفقراء، ممن يتجرعون الآلام وليس بوسعهم العلاج، إضافة إلى أن هذا النوع من العمليات بحاجة إلى كادر طبي مختص ومستلزمات طبية باهظة الثمن".

وأشار مدير المركز إلى أن معظم الأورام، التي تم اكتشافها بعد الفحوصات الأولية للمصابين هي أورام حميدة وبعضها خبيث، مبينا أن أغلب المرضى من النساء، كما سيتفيد من هذه الحملة الإنسانية سكان مدينة قلعة السراغنة والأقاليم المجاورة.

يذكر أن الحملة الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تدخل ضمن اتفاقية جرى توقيعها بين مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من الحملات التطوعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا في عدد من دول العالم.