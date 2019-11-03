تظاهرة حاشدة دعما للرئيس ميشال عون... (فيديو وصور)

تجمع عشرات الآلاف من مناصري "التيار الوطني الحر"، اليوم الأحد، أمام باحة القصر الجمهوري، في بعبدا، لدعم الرئيس اللبناني ميشال عون رئيسا للجمهورية.

تحت عنوان "أهل الوفاء"، وعلى وقع الأناشيد الوطنية حمل المتظاهرون الأعلام اللبنانية وأعلام "التيار الوطني الحر"، وسط انتشار القوى الأمنية والجيش اللبناني.

وتوجه رئيس الجمهورية ميشال عون الى المتظاهرين قائلاً:"جئتم اليوم لتجددوا العهد... فأهلاً وسهلاً... وأنا باق على العهد".

وأضاف: "جئتم تقولون لي اليوم "نحن معك"، وانا بدوري أقول لكم "أنا معكم" ومن خلالكم أرى كل الشعب اللبناني، انا أحبكم جميعاً بحبكن كلكن يعني كلكن".

وشدد عون على ان "الشعب فقد ثقته بدولته، ويجب العمل على ترميم هذه الثقة".

تقول متظاهرة لـ"سبوتنيك"، "من ساحة بيت الشعب نقول لفخامة الرئيس الشعب اللبناني معك، ولا يوجد ساحات متفرقة، ونحن جميعنا نحبك وكلنا أمل فيك، ومطالبنا هي مطالب الثورة ولنكن يد واحدة في محاربة الفساد".

وأضاف متظاهر آخر قائلا "نحن هنا لنقول لفخامة الرئيس نحن معك ونحبك، والله يطول بعمرك، أنت سيد العهد وبي الكل".

تظاهرة حاشدة دعماً للرئيس اللبناني ميشال عون © Sputnik . Zahraa al amir

تظاهرة حاشدة دعماً للرئيس اللبناني ميشال عون © Sputnik . Zahraa al amir

تظاهرة حاشدة دعماً للرئيس اللبناني ميشال عون © Sputnik . Zahraa al amir

تظاهرة حاشدة دعماً للرئيس اللبناني ميشال عون © Sputnik . Zahraa al amir 1 / 4 © Sputnik . Zahraa al amir تظاهرة حاشدة دعماً للرئيس اللبناني ميشال عون

وأشار آخر إلى أن "عهد ميشال عون هو العهد القوي ولن يسقط بوجود الأوفياء، وجبران باسيل ليس فاسداً هو يحارب الفساد، ونحن هنا دعما للخطة الإصلاحية التي أعلنها الرئيس اللبناني".