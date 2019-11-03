بالفيديو... التقاء القوات السورية المتقدمة من الرقة والحسكة والوجهة: الحدود التركية

التقت الوحدات العسكرية في الجيش العربي السوري المتقدمة من جهة محافظة الرقة مع الوحدات المتمركزة في بلدة تل تمر غربي الحسكة.

وأكد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن أرتال الفرقة الثالثة بالجيش العربي السوري المتقدمة من محور محافظة الرقة، التقت اليوم مع مجموعات الفوج الخامس هجانة (حرس حدود) وفوج مشاة تابع للفرقة 17 المتقدمة من مدينة الحسكة في بلدة تل تمر غربي الحسكة.

وأشار إلى أن الأرتال العسكرية المزودة بالدبابات وراجمات الصواريخ وسلاح المدفعية وصلت في وقت باكر من صباح يوم الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني بعد مسير استمر لعدة أسابيع، ويأتي ذلك لتوسيع رقعة انتشار وسيطرة الجيش العربي السوري في الجزيرة السورية الغنية بآبار ومشاريع النفط ومشتقاته.

© Sputnik . Atiyah Alatiyah التقاء القوات السورية المتقدمة من الرقة والحسكة

وفور وصول تعزيزات الجبش العربي السوري التي قدمت عن طريق الرقة - أبيض جنوب غرب الحسكة، بدأت بالانتشار بسلاحها الثقيل حيث دخلت القوات بلدة أبو راسين 29 كم جنوبي شرقي رأس العين وإلى بلدة كسرا، وتتابع تقدمها باتجاه الحدود السورية التركية.

© Sputnik . Atiyah Alatiyah التقاء القوات السورية المتقدمة من الرقة والحسكة

ورصدت "سبوتنيك" لحظة دخول وحدات الجيش السوري إلى بلدة أبو راسين واستقبال الأهالي لها بصيحات النصر.

وأوضح المراسل أن وحدات "الهجانة" في الجيش العربي السوري أعادت انتشارها في القرى الواقعة على طريق الدرباسية– رأس العين بريف الحسكة الشمالي الشرقي وهي (تل ذياب – القرمانية – الاسدية – كسرا).