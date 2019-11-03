تعرف على موعد تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور في مصر

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، لمتابعة التطبيق الكامل، لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية.

وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع على ما قامت به وزارة المالية لتنفيذ القرار، الذي يصل بالأجور إلى 2000 جنيه.

وقال متحدث الرئاسة، أن وزير المالية أوضح أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار عددها 3286 نفذت معظمها قرار رفع الحد الأدنى، وأن جميع الجهات المتبقية ستنتهي من إجراءات التنفيذ بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وفي سياق آخر، قال السيسى خلال الاجتماع، إن فكر الإنسان البسيط الموجود فى الشارع مختلف عن فكر الدولة فى وضع الخطط لمواجهة الواقع والمسقبل، مؤكدا أن التعليم يتطلب عناصر أخري منها الاسرة والمدرسة والجامعة الإعلام ودور العبادة، وكلها عناصر تساعد فى تربية النشئ.

وشدد السيسي على ضرورة تضافر المجتمع بمؤسساته المختلفة لمجابهة تأثير وسائل الاتصال الحديثه المجتمع.