إحباط محاولة لـ"أنصار الله" للتسلل بأسلحة ثقيلة وقناصة في الحديدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، إحباط محاولة مجموعة من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" التسلل إلى أحد المواقع في محافظة الحديدة غرب البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية التابعة للجيش اليمني، إن "الحوثيين نفذوا فجر اليوم محاولات تسلل استخدموا خلالها أسلحة ثقيلة ومتوسطة وقناصة، شرق مدينة الدريهمي جنوب الحديدة".

وأكدت "إفشال محاولات "أنصار الله" بعد رصد تحركات عناصرهم بدقة، وسحق المهاجمين وإخماد مصادر النيران المساندة لهم".

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الحوثيين صد محاولة تقدم للجيش اليمني شرق مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إن "الجيش اليمني نفذ محاولة تقدم باتجاه مواقع للجماعة شرق مديرية التحيتا جنوب الحديدة، وجرى إحباط محاولة التقدم التي ساندها قصف مدفعي".

كما أحبط مقاتلو الجماعة، بحسب المسيرة، محاولة تسلل للجيش في منطقة بير باشا غربي مدينة تعز، بالتزامن مع إغارة طيران التحالف على مواقع متفرقة من مديرية حرض في محافظة حجة.

وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة 5 سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله".