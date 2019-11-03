صحيفة: الهنود في دولة خليجية يموتون من الجوع والتعذيب

زعمت صحيفة هندية، أن العمال الهنود المتواجدين في الكويت، يعانون من الجوع وسوء المعاملة، ما يتسبب في انتحارهم بأعداد كبيرة.

ووفقا لصحيفة "قبس" الكويتية، ادعت الصحيفة أن 121 جثة لهنود كانوا يعملون في الكويت عادت إلى الهند في توابيت في خلال الفترة بين 16 يناير/كانون الثاني 2018 و22 أغسطس/أب 2019.

وزعمت صحيفة THE TIMES OF INDIA والتي تعد أكبر صحيفة تصدر بالإنجليزية في الهند، أن واحد من أصل 3 عمال هنود ماتوا في دول الخليج خلال عام وسبعة أشهر.

وأوضحت الصحيفة أن العديد من هؤلاء الهنود ماتوا بحالات انتحار ناجمة عن الجوع، والظروف الجوية القاسية، وفي بعض الحالات سوء المعاملة والتعذيب على أيدي أصحاب العمل.

وأوردت الصحيفة في تقريرها قصصا لأهالي عمال انتحروا في الكويت، موضحة أن الكثير من الهنود المخالفين للإقامة في الكويت ينتهي الأمر بهم إلى الانتحار، كما نشرت إحصائية بعدد وفيات العمال الهنود، بعنوان "الكابوس الكويتي".