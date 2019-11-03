القوات اليمنية المشتركة تسقط طائرة استطلاع بدون طيار تابعة لـ"أنصار الله"

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، اسقاط طائرة مُسيرة تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الضالع جنوب غربي البلاد.

القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الحزام الأمني في القطاع الخامس استهدفت طائرة استطلاع مُسيرة لجماعة أنصار الله، خلال تحليقها في سماء منطقة مريس بمديرية قعطبة شمال الضالع".

وأضاف"تبين من خلال الفحص الأولي أن الطائرة استطلاعية وكانت ترصد مواقع عسكرية في جبهة مريس، قبيل استهدافها وإسقاطها"، لافتا إلى أنه تم تسليم حطام الطائرة إلى فريق فني عسكري.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ داخل اليمن، وعلى أراضي السعودية التي تقو، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وتسببت غارات التحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.