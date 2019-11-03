مواجهات بين قوات الأمن والقضاة في الجزائر... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقاطع فيديو تظهر اقتحام قوات مكافحة الشغب، مجلس قضاء مدينة وهران، لإخراج قضاة رفضوا قرار تغيير مكان عملهم.

ويظهر في المقاطع مناوشات بين الطرفين، وصيحات الاستنكار من القضاة الذين رددوا شعارات "عدالة حرة ومستقلة".

وتعرض القضاة للاعتداء من جانب القوات الأمنية أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية بهدف منع الافتتاح الرسمي للدورة الجنائية وتعيين القضاة الجدد.

ووفقا لما نشرته "فرانس برس"، أفاد مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل، عبد الحفيظ جرير، بأنه لا يمكن اعتبار ما يقوم به القضاة إضرابا، بل "تمردا وعصيانا".

وكان وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، كشف في 24 أكتوبر/تشرين الأول عن حركة تغيير في سلك القضاء، طالت 2998 قاضيا من أصل 6 آلاف، ما دفع رؤساء المحاكم لبدء إضراب مستمر منذ 27 أكتوبر.