"البنك الدولي" يوضح كيفية خروج الدول العربية من دائرة الفقر

ووفقا لما نشرته صحيفة "المصري اليوم"، وعلى هامش افتتاح مؤتمر أسبوع التنمية المستدامة في مصر، أشار محيي الدين إلى أنه من المهم الاستثمار في القدرات المحلية وتوفير مناخ ملائم للمستثمر المحلي من خلال توفير نهج جديد في المجالات التي يتوافر فيها فرص عالية للنمو كقطاع الاتصالات والتعليم.
وأكد محمود محيي الدين أن "لإمكانيات في الدول العربية كافية لانتشال 20 مليون مواطن عربي من الفقر المدقع".
وأتم "الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية وحل النزاعات الدائرة بالمنطقة. وأنا متفائل ببدء الدول العربية الحديث عن دائرة الفقر لديها وقيام الحكومات بمشاركة القطاع الخاص وشركاء التنمية في أخذ خطوات جادة للخروج من دائرة الفقر".
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