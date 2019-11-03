الجيش الروسي: واشنطن أبلغتنا أن مسلحين مدعومين من تركيا هاجموا قافلة أمريكية قرب تل تمر

أعلن الجيش الروسي أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا بأن قافلة عسكرية أميركية هوجمت من قبل مسلحين مدعومين من تركيا قرب تل تمر السورية اليوم

موسكو- سبوتنيك. وقال رئيس مركز المصالحة الروسي يوري بورينكوف في بيان"تم عبر خط تجنب الاشتباك ، تلقي معلومات من الجانب الأمريكي تفيد بأنه في 3 نوفمبر / تشرين الثاني ، تم إطلاق النار على قافلة للقوات الأمريكية تتحرك على طول الطريق السريع M4 باتجاه الحدود مع العراق ، على بعد ستة كيلومترات غرب مدينة تل تامر ، التي تقع تحت سيطرة مسلحين مدعومين من القوات التركية والجيش الوطني السوري.. ولم يسجل ضحايا".

هذا وسجل مركز المصالحةخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 31 حالة انتهاك لوقف إطلاق النار في مناطق خغض التصعيد، إذ أطلق مسلحون النار على تجمعات سكنية في كل من حلب واللاذقية وحماة.

يتبع..