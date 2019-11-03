النائب العام بالسودان يأمر بالتحقيق في "انقلاب" البشير على السلطة عام 1989

أمرت النيابة العامة في السودان، مساء اليوم الأحد، بالتحقيق في ما وصفته بالانقلاب الذي نفذه الرئيس المعزول عمر البشير عام 1989، والذي تولى الحكم بمقتضاه قبل عزله في نيسان/ أبريل الماضي.