توجيه جديد من السيسي

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعا برئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والصحة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي تابع إجراءات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى والتي بدأت في طورها التجريبي في محافظة بورسعيد.

ووجه الرئيس بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي في كل من جنوب سيناء والأقصر بدءا من شهر مارس/أذار 2020.

كما اطلع السيسي على الجهود في إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار لحالات الجراحة الحرجة، والتي شملت حتى الآن 286 ألف مواطن بتكلفة إجمالية 1.9 مليار جنيه.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في إجراء الجراحات مع إضافة تخصصات دقيقة أخرى.