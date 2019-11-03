Widgets Magazine
تسجيل
23:27 03 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    مظاهرات العراق

    بالصور... قافلة دعم من أقدم سكان العراق للمتظاهرين

    © REUTERS / THAIER AL-SUDANI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قطعت قافلة تحمل تبرعات من أقدم سكان العراق، أكثر من سبع ساعات طريقا، إلى قلب العاصمة بغداد، لدعم المتظاهرين بخوذ تحمي رؤوسهم من القنابل المخترقة للجماجم، والمستلزمات الطبية للجرحى، والماء، والطعام.

    وحمل الشاعر جميل الجميل، وبرفقته صديقين له، نحو 5 آلاف دولار أمريكي، جموعها من خلال مجموعة في موقع التواصل "فيسبوك"، من ناحية قرة قوش أو المعروفة بـ"بغديدا"هي بلدة سريانية، جنوب شرق الموصل، مركز نينوى، شمال العراق.

    وتحدث الشاعر الجميل، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الاثنين، 4 نوفمبر/تشرين الثاني، قائلا: جمعنا مبلغ قدره 6 مليون دينار عراقي "ما يعادل 5 آلاف دولار أمريكي"، من أبناء المكون المسيحي، وعائلات ناحية بغديدا، عبر مجموعة "كروب" قمنا بإنشائها في الفيسبوك، وجئنا إلى بغداد، لشراء المستلزمات التي يحتاجها المتظاهرين في ساحة التحرير "وسط العاصمة".

    قافلة دعم من أقدم سكان العراق للمتظاهرين
    © Sputnik . NAZEK MOHAMED
    قافلة دعم من أقدم سكان العراق للمتظاهرين

    وأضاف الجميل، قمنا بشن حملة بصور وشعارات، وعبارات منها: نحن مسيحيو سهل نينوى، نتضامن مع إخوتنا لمتظاهرين، ونعتذر عن الخروج تظاهرة لأن مدننا لا يسمح لها بالتظاهر"، دعونا فيها إلى إسناد المتظاهرين، ودعمهم، لتنهال علينا التبرعات من العائلات المسيحية.

    وأكمل، حال وصلنا إلى بغداد، قادمين من بغديدا، بعد طريق 7 ساعات ونصف، تضعنا ما يحتاجه المتظاهرين، بأموال التبرعات التي جمعناها، وهي: أغطية، قناني أوكسجين، دروع ضد قنابل الغاز المسيل للدموع، وخوذ، وأقنعة، وأدوية، والمياه، والطعام، وقناني اليبسي، وكارتات تعبئة الرصيد للهواتف، والجوارب، والكثير من المواد الأخرى.

    ووزع الشاعر من المكون المسيحي، القادم من سهل نينوى الذي يضم أقدم سكان العراق، مع صديقيه في رحلتهم الإنسانية هذه، ظروف ورقية تحمل تبرعات مالية، للمتظاهرين الجرحى، على سواق عجلات "التك تك" الذين حولوها إلى سيارات إسعاف، ولنقل المصابين، والقتلى، والوافدين إلى التحرير، مجاناً.

    قافلة دعم من أقدم سكان العراق للمتظاهرين
    © Sputnik . NAZEK MOHAMED
    قافلة دعم من أقدم سكان العراق للمتظاهرين

    وكان تنظيم "داعش" الإرهابي، قد خيّر العائلات المسيحية في سهل نينوى الذي يعتبر أقدم موطن للمكون في العراق، وباقي مناطق المحافظة ومركزها الموصل، في الشهر الأول من استيلائه على المدينة التي تعتبر ثاني أكبر مدن العراق سكانا بعد العاصمة بغداد، في منتصف عام 2014، ما بين اعتناق الدين الإسلامي، أو دفع الجزية، أو المغادرة مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم جميعها.

    وفي منتصف العام الماضي 2018، دقت أجراس الكنائس في منطقة سهل نينوى، شمالي العراق، الواقعة شمال غربي الموصل، مركز المحافظة، أملا وسلاما لحياة جديدة خالية من العنف والإبادة، ورغبة في التعايش مع باقي المكونات مرة أخرى، دون تهجير قسري أو تخيير ما بين ترك دينها واعتناق آخر تحت شروط وجزية وذبح مثلما طبق "داعش" إبان سطوته التي دحرت على يد القوات العراقية أواخر أغسطس/ آب عام 2017.

    قافلة دعم من أقدم سكان العراق للمتظاهرين
    © Sputnik . NAZEK MOHAMED
    قافلة دعم من أقدم سكان العراق للمتظاهرين

    ووصلت مساعدات مالية إلى ساحة التحرير، من أبناء محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، شمال وغربي البلاد، والتي منع الناشطون فيها من الخروج في تظاهرات تحت تهديدات تباينت ما بين الاعتقال، والتغييب، والمحاكمة بتهم أولها "4 إرهاب".

    وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لتبرعات مالية جمعت من أبناء محافظة الأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غرباً، لدعم المتظاهرين في ساحة التحرير، لشراء الخوذ،

    ودخلت التظاهرات العراقية، يومها الـ11 حتى الآن، في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، مطالبين إقالة رئيس الحكومة، وحل البرلمان، ومحاكمة المفسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين، واستهدافهم، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي أممي.

    انظر أيضا:

    الكويت تكشف عن عدد رفات المفقودين الذين تم استعادتهم من العراق
    العراق يكشف حقيقة اعتقال رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي
    وزارة التجارة العراقية: التظاهرات تؤخر تفريغ العديد من الشحنات الغذائية
    مشروع استراتيجي لربط السواحل السورية والعراقية والإيرانية وصولا لآسيا
    مع تصاعد حدة الاحتجاجات في العراق.. الحلول السياسية لا تزال بعيدة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, قافلة مساعدات, قافلة, دعم, متظاهرين, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الأسد: ترامب أفضل رئيس أمريكي
    ترامب أفضل رئيس أمريكي لشفافيته
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك