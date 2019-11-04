ليبيا... إغلاق الملاحة الجوية مؤقتا في مطار مصراتة الدولي

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، أغلاق المجال الجوي بشكل مؤقت في مطار مصراتة الدولي جراء قصف جوي لطائرات الجيش الوطني الليبي التابع للمشير خليفة حفتر.

طرابلس – سبوتنيك. وأشارت إدارة المطار في بيان عبر صفحتها الرسمية فيسبوك إلى "عودة طائرة الخطوط الأفريقية القادمة من مطار تونس قرطاج لمطار صفاقس بسبب إغلاق مؤقت للمجال الجوي لمطار مصراتة على إثر تواجد طيران حربي بالمنطقة".

من جهة أخرى أفاد مصدر محلي ليبي في مدينة مصراتة أن حريق نشب داخل مطار مصراتة الدولي منذ قليل.

وأكد المصدر أن "هناك نشوب حريق داخل مطار مصراتة في قاطع الهناجر بعد شن طائرات حربية تابع للجيش الليبي على مواقع عسكرية لمطار مصراتة".

وكان سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أستهدف مساء الأحد، مواقع عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس ومطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة .

وقال المتحدث الرسمي باسم للقائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه إن العمليات الجوية للقوات المسلحة العربية الليبية استهدفت دشم للمليشيات الإرهابية بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس ودشم بمطار الكلية الجوية بمصراتة.

يذكر أن مطار معيتيقة الدولي قد أعلن خلال الفترة الماضية توقف حركة الملاحة الجوية من وإلى المطار بسبب تعرضه لقصف جوي حيث نقلت جميع الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي.