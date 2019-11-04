بالفيديو... تحرك عاجل بعد تعرض عاملة آسيوية لـ"اعتداء جنسي" في السعودية

دعت حكومة دكا، إلى إعادة عاملة بنغلاديشية من السعودية، نشرت مقطع فيديو تزعم فيه تعرضها لاعتداء جنسي.

كما دعت الحكومة في بنغلاديش، "الوكالة الرسمية المسؤولة عن تصدير اليد العاملة إلى إعادة أكتير إلى الوطن في أسرع وقت"، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".

وزعمت العاملة البنغالية، سومي أكتير، في مقطع فيديو، أمس الأحد، تعرضها لـ"اعتداءات جنسية بلا رحمة" من قبل أرباب عملها السعوديين، ما أثار احتجاجات في دكا ضد ما يتعرض له العمال في المملكة.

وقالت أكتير، البالغة 25 عاما في مقطع الفيديو: "ربما لن أعيش لفترة أطول.. أرجوكم أنقذوني، لقد سجنوني لمدة 15 يوما وبالكاد قدموا لي الطعام، لقد أحرقوا يدي بالزيت الساخن".

ويسافر ملايين الآسيويين إلى الخليج للعمل، وتقول جماعات حقوق الإنسان إن كثيرين منهم يعانون من الاستغلال والانتهاكات.