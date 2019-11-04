عمان... إعصار"مها" يبلغ الدرجة الثانية وسط تحذيرات السلطات

تطورت العاصفة المدارية المعروفة باسم "مها" الموجودة وسط بحر العرب، إلى إعصار من الدرجة الثانية، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية العمانية.

وأفادت الأرصاد العُمانية عبر حسابها في "تويتر"، بأن "(مها) تطورت خلال الساعات الماضية إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية بسرعة رياح حول المركز (85-95 عقدة".

وأشارت إلى أن "الإعصار يبعد حاليًا 730 كم عن أقرب نقطة في السلطنة (رأس مدركة) مع استمرار تحركه باتجاه الغرب/ الشمال الغربي".

* مستجدات الحالة المدارية #مها:

الإعصار المداري (مها) يتمركز وسط #بحر_العرب حيث تطور خلال الساعات الماضية الى إعصار مداري من الدرجة الثانية بسرعة رياح حول المركز (85-95 عقدة) ويبعد حاليا 730 كم عن أقرب نقطة في السلطنة (رأس مدركة) مع استمرار تحركه بإتجاه الغرب/ الشمال الغربي. — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) 4 ноября 2019 г.

وقالت إن "هنالك تأثيرات غير مباشرة لمها على سلطنة عُمان، حيث سيرتفع موج البحر إلى ما بين ثلاثة وأربعة أمتار في بحر العرب، وما بين مترين وثلاثة في بحر عمان تزامنًا مع المد العالي بين الساعة 3-5 مساء الاثنين، و3-5 صباح الغد، ما يؤدي إلى امتداد مياه البحر في المناطق الساحلية المنخفضة".

**تأثيرات غير المباشرة من الحالة المدارية #مها :

- ارتفاع موج البحر (3-4 م) على بحرالعرب وبحر عمان (2-3 م) تزامنا مع المد العالي بين الساعه (3-5) مساء اليوم و(3-5) صباح الغد مما يؤدي الى امتداد مياه البحر في المناطق الساحلية المنخفضة.....يتبع#بحر_العرب #Maha — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) 4 ноября 2019 г.

وبينت أن "سحبًا منخفضة بدأت تنتشر حاليًا على سواحل بحر عمان وعلى أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وأن سحبًا ماطرة ستتدفق على سواحل المحافظتين يوم غد".

توضح الصورة الجوية تكثف ونشاط السحب على محافظتي شمال وجنوب الشرقية وعلى سواحل بحر عمان pic.twitter.com/acM3OIpQcY — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) 3 ноября 2019 г.

من جهته، نشر المتنبئ الجوي وخبير الأرصاد العُماني، حارث السيفي، صورًا من الأقمار الصناعية لحركة الإعصار "مها"، الذي قال إنه "تجاوز الدرجة الثانية وأصبح إعصارًا من الدرجة الثالثة".