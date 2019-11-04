ليبيا... إغلاق مطار "مصراتة الدولي" بشكل مؤقت جراء قصف جوي

وأفادت إدارة المطار في بيان عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إلى عودة طائرة الخطوط الإفريقية القادمة من مطار تونس قرطاج لمطار صفاقس بسبب الإغلاق المؤقت للمجال الجوي لمطار مصراتة على إثر تواجد طيران حربي بالمنطقة.

هذا وأعلن مكتب الإعلام الحربي التابع لعملية بركان الغضب التابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية، أمس الأحد، تعرض مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس لقصف جوي.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الجيش التابع للقيادة العامة، أحمد المسماري، إن قواته الجوية نفذت ضربة جوية مزدوجة على القسم العسكري بمطار معيتيقة الجوي والكلية الجوية بمصراتة.

ولفت المسماري، في بيان اليوم إلى "أن الضربة الجوية استهدفت دشم الميليشيات الإرهابية، من خلال المعلومات المتوافرة من أجهزه الاستخبارات التابعة لقواتنا المسلحة".

وتابع أن "هذه الأماكن تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة "يو اي في" وم/ط، وتخزين صواريخها ،مشيرا أن هذه الحملة الجوية حققت أهدافها "بكل دقة"، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100%".

وخلال الأشهر الماضية، شن سلاح الجو التابع لقوات حفتر غارات متكررة على مطاري معيتيقة ومصراتة، بذريعة استضافتها لمراكز إدارة خاصة بالتحكم في طائرات مسيرة مستخدمة ضد قوات "الجيش الوطني" بدعم خبراء عسكريين أتراك.