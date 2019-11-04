بالفيديو... شيخ لبناني يمنع المواطنين من العبور ويسمح فقط للجيش

انتشر فيديو على "تويتر" يظهر شيخا لبنانيا يقطع الطريق ويمنع المواطنين من العبور، ويتسبب بحدوث أزمة في المنطقة.

ويظهر في الفيديو الذي صور في لبنان، شيخا وضع حجارة على الطريق ويمنع امرأة من العبور ويقول لها "على جثثنا، على جثثنا.. غير الجيش ما بيمرق".

#حسين_مرتضى

هذا الشيء يشوه كل شيء

وهذه الاشكال نفسها التي كنت اشاهدها حيث الخراب

الدركي يلي لابس البدلة ومتكتف ما خجل من حاله pic.twitter.com/54ms5fz5zZ — #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) November 4, 2019

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وتسببت الحجارة التي وضعها الشيخ ومن معه، كما يظهر في الفيديو، بحدوث أزمة مرورية خانقة في المكان.

وتحاول سيدة نزع الحجارة المرمية على الطريق، ليتسبب ذلك بحدوث جدل بينها وبين الشيخ، ولم يظهر تدخل عناصر الجيش اللبناني حتى لحظة تصوير الفيديو.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي، قام المتظاهرون في لبنان بإغلاق الطرق في العاصمة والطرق المتقاطعة التي تربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد، لا تزال الاحتجاجات المناهضة للحكومة تحمل طابعاً سلمياً في الغالب، ولم يستجب المتظاهرون لنداءات الجيش والأطباء، في بعض الحالات، لإلغاء قفل الطرق، ويحاول الجيش اللبناني تفريق المظاهرات، في عدد من المناطق وأصبح من الممكن استئناف حركة مرور السيارات، ولكن ليس لفترة طويلة.