اختفاء غامض لـ"القرشي" في السعودية... والسلطات الأمنية تتحرك

اختفى الشاب عبدالمجيد القرشي، الذي يعمل بالدفاع المدني السعودي في مكة المكرمة، في ظروف غامضة منذ عدة أيام، بعد خروجه من منزله في حي أم العراد بالطائف.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، "فوجئت أسرة الشاب عبدالمجيد القرشي باختفائه بعد خروجه منذر صباح الخميس الماضي، من المنزل بسيارته من نوع "هيونداي أكسنت".

وأشارت الصحيفة أن "أسرة الشاب القرشي المكونة من زوجة وطفل وطفلة تواصل البحث عنه دون جدوى، خاصةً وأن جوالاته مغلقة وسيارته اختفت تماما، مبينة أنه لا يعاني أي اضطرابات أو حالة نفسية".

الشاب عبدالمجيد القرشي الذي يعمل بالدفاع المدني بمكة؛ يختفي في ظروف غامضة منذ عدة أيام، بعد خروجه من منزله في حي أم العراد بالطائف. pic.twitter.com/f783zl1VOU — أخبار عاجلة (@News_Brk24) November 4, 2019

وفي أول تحرك رسمي، قررت الجهات الأمنية وقوات الشرطة تعميم اسمه وصورته ورقم سيارته على المحافظات لكي يتم العثور عليه.