الكويت... 3وفيات جراء حريق في منطقة الشويخ الصناعية(فيديو)

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في بيان صحفي، إن فرق الإطفاء تلقت بلاغا في حوالي الساعة السابعة صباحا، يفيد بوقوع الحريق الذي تعاملت معه خمسة فرق إطفاء من مراكز مختلفة، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
خمسة فرق اطفاء تمكنت من سيطرتها على حريق مصنع لتكرير الزيوت وكراجات في الشويخ الصناعية pic.twitter.com/7nJJ7KDgWn— الادارة العامة للإطفاء (@OfficialKfsd) 4 ноября 2019 г.
وأضافت الوكالة أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، الذي وقع في مساحة تجارية تقدر بنحو 2000 متر مربع.
حريق بمنطقه #الشويخ_الصناعيه الان #صالح_الملا pic.twitter.com/TtXSuuCX6f— Sabry Askar (@sabry_askar) 4 ноября 2019 г.
هذا فيما فتحت مصالح مراقبة التحقيق في حوادث الحرائق عملها لمرفة أسباب نشوبه.
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