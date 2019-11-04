الكويت... 3وفيات جراء حريق في منطقة الشويخ الصناعية(فيديو)

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء في دولة الكويت، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا حريق ضخم اندلع في عدد من محلات قطع غيار السيارات ومصنع لتكرير الزيوت في منطقة الشويخ الصناعية، إلى 3 وفيات وإصابة شخصين آخرين.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في بيان صحفي، إن فرق الإطفاء تلقت بلاغا في حوالي الساعة السابعة صباحا، يفيد بوقوع الحريق الذي تعاملت معه خمسة فرق إطفاء من مراكز مختلفة، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

خمسة فرق اطفاء تمكنت من سيطرتها على حريق مصنع لتكرير الزيوت وكراجات في الشويخ الصناعية pic.twitter.com/7nJJ7KDgWn — الادارة العامة للإطفاء (@OfficialKfsd) 4 ноября 2019 г.

وأضافت الوكالة أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، الذي وقع في مساحة تجارية تقدر بنحو 2000 متر مربع.

هذا فيما فتحت مصالح مراقبة التحقيق في حوادث الحرائق عملها لمرفة أسباب نشوبه.