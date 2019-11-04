الجيش المصري يعلن مقتل 83 "إرهابيا" بعمليات عسكرية في سيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم الاثنين، "مقتل 83 إرهابيا خلال مواجهات وعمليات مداهمة وتمشيط في محافظة شمال سيناء".

وقال الجيش، في بيان له، إنه "تم تصفية 77 إرهابيا عثر بحوزتهم على 56 قطعة سلاح مختلفة الأنواع و78 خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء"، مضيفا أنه "تم تنفيذ عدة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين آخرين شديدي الخطورة".

وأعلن الجيش، "استهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 115 عربة دفع رباعي، منها 9 على الاتجاه الشمالي الشرقي و52 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و54 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي".

وأضاف بيان الجيش، أنه "تم اكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير فتحتي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود".

وذكر أن "القوات تمكنت من ضبط وتدمير 33 سيارة، و93 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابئ عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة، خاصة بالعناصر الإرهابية، كما تم القبض على 61 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم".

وتشهد محافظة شمال سيناء حملة عسكرية كبيرة تشنها القوات المصرية ضد جماعات مصنفة "إرهابية" على رأسها "ولاية سيناء"، المعروفة سابقا، قبل مبايعتها لتنظيم "داعش"، باسم "أنصار بيت المقدس"، والمسؤولة عن هجمات عديدة على عناصر الأمن أو السياسيين في المنطقة.