وكالة: قوات الأمن العراقية تفتح النار على متظاهرين بغداد وتقتل عددا منهم

أفادت وكالة "رويترز"، استنادا إلى شهود عيان، بمقتل 5 أشخاص على الأقل، اليوم الاثنين، جراء إطلاق نار على محتجين في بغداد من قبل قوات الأمن العراقية.

وأوضحت الوكالة، أن "مقطع فيديو صورته من الموقع، وثق قتل متظاهر واحد بالرصاص الحي على يد قوات الأمن"، بينما قال مصور لـ"رويترز"، إنه "شاهد سقوط 4 قتلى آخرين على الأقل".

وكان عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، أفاد في وقت سابق، بارتفاع حصيلة العنف بحق المتظاهرين ، في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، إلى أكثر من 250 قتيلاً، و11 ألف جريحاً.

وأوضح البياتي، أن "عدد المتظاهرين الذين قتلوا في بغداد، وباقي المحافظات في وسط، وجنوب العراق، إثر الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ارتفع إلى 265 قتيلاً"، مضيفا "أن عدد المصابين إثر العنف، تجاوز الـ11 ألف جريحا، في بغداد، والمحافظات الأخرى التي تشهد احتجاجات منذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى الآن".

ودخلت التظاهرات العراقية، يومها الـ11 حتى الآن، في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، مطالبين إقالة رئيس الحكومة، وحل البرلمان، ومحاكمة المفسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين، واستهدافهم، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي أممي.