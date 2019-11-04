إسرائيل تتعهد بتسليم أسيرين أردنيين الأسبوع الجاري

أعلن وزير الخارجية وشوؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، عن نية إسرائيل تسليم معتقلين أردنيين قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وقال الصفدي، تعهدت إسرائيل، اليوم الإثنين، بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن المرعي، قبل نهاية الأسبوع الجاري، وأن وزارة الخارجية بدأت بإجراء الترتيبات لتسليمهم إلى المملكة.

وبحسب الصفدي فإن الاتفاق جاء بعد "مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية" وأضاف أن "الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني لإتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق اللبدي وَعَبَد الحمن مهما كلّف الأمر"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

ومن جهته نفى العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، أسامة السعدي، وجود اتفاق بين الأردن وإسرائيل على عملية الإفراج، وقال "هناك مباحثات جارية" وأعلنت مصادر، أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، سيصل إلى العاصمة الأردنية عمان في غضون الأيام القريبة، بحسب موقع "عربي21".

وشهدت الأردن مطالبات شعبية كبيرة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق صراح المعتقلين كان آخرها قبل أيام.

وقفة قرب الرابع للمطالبة بالضغط على الاحتلال للإفراج عن اللبدي ومرعي وكل الأسرى الاردنيين pic.twitter.com/fRBRfAOQz4 — الصحفي نضال سلامه (@nidal_news) November 3, 2019

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