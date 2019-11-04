"سهم الصداقة 1"... وحدات الدفاع الجوي المصرية الروسية تحمي تشكيلات مدرعة أثناء تقدمها

واصلت وحدات الدفاع الجوي المصرية والروسية، تدريبات "سهم الصداقة 1"، التي انطلقت قبل أيام في مصر.

وشملت التدريبات، مشاركة وسائل الدفاع الجوي، حماية تشكيلات مدرعة أثناء تقدمها والتصدي لهجوم جوي مباغت، تقوم به طائرات معادية.

وتضمنت التدريبات قيام مقاتلات ومروحيات معادية بمحاولة استهداف القوات الأرضية أثناء تقدمها.

© Sputnik . Mohamed Hemeda مناورات "سهم الصداقة 1" المصرية الروسية

وتعد مناورات "سهم الصداقة 1"، بين الجيشين المصري والروسي، واحدة من أهم التدريبات العسكرية، التي تتدرب فيها وحدات دفاع جوي مصرية وروسية، على التصدي لعدو جوي، يحاول استهداف موقع استراتيجي تقوم بحمايته، وتشارك فيها وحدات صواريخ "أرض - جو" مضادة للطائرات.

© Sputnik . Mohamed Hemeda مناورات "سهم الصداقة 1" المصرية الروسية

وأجرى البلدان، العام الماضي، تدريبات "حماة الصداقة – 2018" التكتيكية، التي شارك فيها ما يزيد عن 400 من عناصر الدفاع الجوي من الدولتين وعدد من المعدات العسكرية و15 طائرة ومروحية لأغراض مختلفة بالإضافة إلى مطارات عدة.