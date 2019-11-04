هنية يؤكد لمنسق الأمم المتحدة للسلام حرص حماس على إجراء الانتخابات الفلسطينية

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، اليوم الإثنين، المستجدات على الساحة الفلسطينية والانتخابات الفلسطينية التي يجري الإعداد لتنظيمها وجهود تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

رام الله - سبوتنيك. ورحب هنية، بحسب بيان صادر عن حركة "حماس"، بالموقف الإيجابي للأمم المتحدة والداعم لهذه الخطوة لتحقق أهدافها في توحيد الصف الفلسطيني، مؤكدًا موقف حركة حماس الإيجابي وجاهزيتها لإنجاح الانتخابات".

واستعرض هنية مواقف الفصائل الفلسطينية الإيجابية وحرصها على إجراء الانتخابات، وعقد لقاء وطني لترتيب إجرائها الانتخابات وإنجاحها قبل الشروع في الإجراءات الفنية، معتبرًا أن الانتخابات حق للمواطن الفلسطيني، كما هي في الوقت نفسه استحقاق وطني".

ومن جهته أشاد ملادينوف، بحسب البيان، بموقف حركة حماس الإيجابي، وحرصها على إنجاح العملية الانتخابية، وأكد أن الأمم المتحدة أيضًا ستلعب دورًا مهمًا لضمان نجاح هذه العملية.

كما شدد ملادينوف على ضرورة تحقيق التوافق الوطني في الخطوات كافة لضمان النجاح وتحقيق الشفافية، وصولاً إلى تحقيق خارطة طريق عادلة لإنهاء الانقسام.

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر التقى أمس الأحد قادة حماس والفصائل الفلسطينية في غزة حيث رحبت بهذه الخطوة وأكدت مشاركتها في الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.

يذكر أن التحضير للانتخابات وموعد عقدها يحتاج لمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس يحدد مدة التحضير لعقدها 90 يوما.

يشار إلى أن آخر انتخابات تشريعية فلسطينية أجريت عام 2006 وآخر انتخابات رئاسية عام 2005 في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.