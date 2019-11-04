شهود عيان: قوات الأمن تنسحب من جسر الأحرار في بغداد مع انتشار المتظاهرين

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أفاد شهود عيان لسبوتنيك أن قوات الأمن العراقية تنسحب من جسر الأحرار بالعاصمة بغداد وانتشار المتظاهرين على الجسر.