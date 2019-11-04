ألوية العمالقة: القوات اليمنية تصد هجوما للحوثيين جنوب الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الاثنين، مقتل قيادات ميدانية من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بمواجهات في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة في قوام القوات اليمنية المشتركة، أن "عشرات المسلحين للحوثيين شنوا هجوما عنيفا باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف الصاروخية، على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وأكد المركز "صد هجوم الحوثيين وإيقاع قتلى في صفوفهم بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب تكبيدهم خسائر في العتاد والمعدات".

واتهم مسؤول عسكري يمني، اليوم الأحد، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، برفض فتح ممرات إنسانية لتنقل المدنيين في مدينة الحديدة غرب اليمن، داعياً الأمم المتحدة إلى التدخل.

ويقوم تحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية، منذ آذار/مارس 2015، بعمليات ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.