الرئاسة التركية: غدا تسيير الدورية الثانية بين القوات الروسية والتركية في سوريا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أنه من المخطط تسيير الدورية الثانية بين القوات التركية والقوات الروسية، في شمال سوريا غدا الثلاثاء.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال كالين في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن "من المخطط تسيير الدورية الثانية بين القوات الروسية والتركية غدا الثلاثاء في شمال شرق سوريا، وفقا للاتفاق الذي تم البلدين في سوتشي".

مشيرا إلى أن أنقرة تواصل مباحثاتها مع موسكو وطهران ومن أجل الحفاظ على الوضع في إدلب. مضيفا "نحن في حالة تأهب لأننا نعلم أن الإرهابيين لن يتخلوا عن أهدافهم".

في سياق متصل، أكد كالين "نواصل مباحثاتنا مع روسيا وإيران للحفاظ على الوضع الحالي في إدلب ومنع أي أزمة إنسانية".

وكانت الشرطة العسكرية الروسية، قد بدأت في تمام الساعة 12:00 (بتوقيت موسكو) الجمعة الماضية، بتسيير أولى الدوريات المشتركة مع القوات التركية على الحدود الشمالية لسوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد تحدث في وقت سابق، خلال كلمة أمام مجلس النواب:"سنبدأ بتسيير دوريات عسكرية مشتركة مع روسيا... بعمق 7 كيلومترات"، قبل أن يضيف:"سنرد على أي هجوم يأتي من خارج المنطقة الآمنة وسنقوم بتوسيع المنطقة الآمنة إذا اقتضت الحاجة".

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة عند الحدود السورية التركية، من قبل روسيا وتركيا، تجاوباً مع مذكرة التفاهم الصادرة في ختام مباحثات الرئيسين الروسي والتركي في الـ 22 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مدينة سوتشي الروسية.