رئيس مجلس السيادة السوداني يوجه دعوة للمجتمع الدولي

دعا رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الدول الأفريقية والمجتمع الدولي بشكل عام إلى لعب دور فاعل لتحقيق السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى.

الخرطوم - سبوتنيك. وأفاد بيان صحفي صادر، اليوم الاثنين، عن مجلس السيادة، بأن الفريق أول البرهان أكد خلال لقاءه بالقصر الجمهوري في الخرطوم وزيرة الدفاع في أفريقيا الوسطى، ماري نويل كويارا، "حرص السودان على رعاية كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار في أفريقيا الوسطى عبر تكامل الأدوار بين البلدين".

وأضاف "موقف السودان الثابت في التعاون والتنسيق مع دول الجوار والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لتشجيع أطراف الصراع بأفريقيا الوسطي على الالتفاف حول ما تم الاتفاق عليه في فبراير/شباط 2019 بالخرطوم".

وتقوم وزيرة دفاع أفريقيا الوسطى حاليا بزيارة للسودان.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع السودانية، بوقت سابق من اليوم، أنه تم التوافق بين وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر ونظيرته في أفريقيا الوسطى "على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ومراجعة الاتفاقيات المشتركة السابقة المتعلقة بتأمين الحدود بواسطة قوات مشتركة بين السودان وتشاد أفريقيا الوسطي".