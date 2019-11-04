مسؤول سعودي كبير يستدعي أمرا ملكيا صارما في مواجهة هؤلاء

ووفقا للصحيفة، سيتم تطبيق عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تتجاوز 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على تجار بيع الزهور وما شابه ذلك الذين يسيئون استخدام النقود في غير الغرض المخصص له؛ لمنع انتشار هذه الممارسة، والتي سوف تؤثر على الصورة الذهنية للأوراق النقدية.
ويشير التوجيه إلى أن امتهان النقود في عمليات التزيين يقلل من شعور الاهتمام بها واحترامها كرمز وطني تجب المحافظة عليه واستخدامه من خلال القنوات التي تم إيجادها لها.
وينص المرسوم الملكي على أن "كل من يتعمد تغيير معالم النقود المتداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيميائية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئيا بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
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