قرار حاسم من السلطات السعودية بشأن أزمة الطفل السوري المعنف

أعلنت السلطات السعودية توقيف معنف الطفل السوري تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة، وأرسلت الطفل إلى المستشفى للكشف عليه والاطمئنان على حالته.

وبحسب موقع "عاجل"، قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، أنها أقلت القبض على معنف الطفل السوري، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة، وإرسال الطفل إلى المستشفى للكشف عليه والاطمئنان على حالته.

بحسب المتحدث الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خالد أبا الخيل، فإن ذلك جاء بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بعد تداول مقطع فيديو لطفل سوري الجنسية، يتحدث عن تعرضه للعنف والإيذاء من قبل والده.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو يظهر فيه الطفل المعنف وقد بدت عليه آثار تعنيف إثر تعرضه للضرب، خاصة على جبهته وإحدى عينيه.

ووسارعت النيابة العامة، إلى تحريك دعوى جزائية عامة بحق أب عربي مقيم في المملكة، قام بتعنيف طفله الذي لا يتجاوز السابعة من عمره.

وأفادت النيابة العامة تجريم الأنظمة النافذة تعنيف الأطفال، وكل ما من شأنه التسبب بالأذى لهم، مضيفة أن من يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عرضة للجزاء الرادع، وفقًا للأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك، وسيتم تحريك الدعوى الجزائية العامة ضد الأب استنادًا للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد 24 و27 و28 من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.