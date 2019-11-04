الجيش اليمني يعلن إحباط تسللات للحوثيين وتكبيدهم خسائر شرق الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الإثنين، إحباط محاولات تقدم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة- سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، عن أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي، إن "مجاميع من الحوثيين حاولت التسلل باتجاه مواقع محررة في منطقتي الوجف وقشعان بمديرية خب والشعف (شرق الجوف)".

وأكد العميد العكيمي "إحباط محاولات الحوثيين، وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد".

في سياق آخر، جدد طيران التحالف العربي، غاراته على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين، أن طيران التحالف شن غارتين على منطقة بني معين في مديرية رازح غرب صعدة.

في سياق الغارات الجوية أيضاً، نفذ التحالف العربي غارتين جويتين على مديرية حرض في محافظة حجة شمال غربي اليمن، حسب "المسيرة".