مسؤول تركي بارز: أسرنا شقيقة البغدادي بشمال سوريا

صرح مسؤول تركي بارز، اليوم الثلاثاء، بأن القوات التركية أسرت شقيقة مؤسس تنظيم داعش اإلإرهابي، الذي تم قتله مؤخرا، أبو بكر البغدادي، في شمال سوريا كما تم نقلها إلى موقع احتجاز تركي.