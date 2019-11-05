لبنان... طرقات مازالت مقطوعة في بعض المناطق

أفادت غرفة التحكم المروري التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن طرقات عدة مازالت مقطوعة في مناطق مختلفة من لبنان.

وبحسب غرفة التحكم المروري،​ فإن الطرقات المقطوعة تبدأ من شمالي لبنان مرورا بساحة النور بطرابلس ومرورا بجبيل ونهر الكلب وجل الديب وصولا إلى بيروت وضواحيها.

أما الطرقات المقطوعة من ​الجنوب​ باتجاه بيروت هي أوتوستراد ​الناعمة​، ومثلث خلدة.

كما أفادت غرفة التحكم المروري بأن هناك العديد من الطرقات المقطوعة تجاه البقاع.

واستعاد الشارع اللبناني زخمه، الأحد الثالث، من الحراك الشعبي المتواصل والذي حمل اسم "أحد الوحدة"، حيث شهدت المناطق اللبنانية تظاهرات كبيرة لا سيما في بيروت وطرابلس التي شهدت ساحاتها تظاهرات ضمت عشرات آلاف المتظاهرين.